Niterói oferece vacina antirrábica para animais a partir de sábado (04); confira onde vacinar
Campanha acontece nos dia 4, 11 e 18 de outubro
A Prefeitura de Niterói dará início à Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, no próximo sábado (4). A primeira a receber a campanha será a região Praias da Baía, que compreende os bairros do Centro, Icaraí, Ingá, Boa Viagem, São Francisco, Charitas e Jurujuba, entre outros.
No dia 11, a vacinação será na Zona Norte, e no dia 18, na Região Oceânica, Pendotiba e Região Leste. Ao todo, serão 66 postos fixos espalhados pela cidade à espera de cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicação.
“A vacinação antirrábica é fundamental, uma vez que a raiva é uma doença que pode ser fatal para os animais. Não deixe de levar seu gato ou cachorro para serem imunizados, essa é a melhor forma de prevenção e proteção”, afirma a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.
Os cães deverão ser conduzidos por coleiras e em casos de animais grandes, com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, uma vez que esses animais se estressam facilmente e podem fugir. A contenção é de responsabilidade do condutor do animal, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose.
A raiva é uma doença grave que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano, ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980, ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, não houve mais óbito pela doença no município.
Pontos de Vacinação:
04/10 - Praias da Baía
Policlínica Carlos Antônio da Silva - Av. Jansen de Melo S/N - Centro
Policlínica Almir Madeira - R. Prof. Hernani Melo, 103 - São Domingos
Policlínica Regional Sérgio Arouca - Praça Vital Brazil S/Nº - Santa Rosa
Unidade Basica de Saúde Morro do Estado - Rua Araujo Pimenta S/Nº - Centro
Hospital Municipal Carlos Tortelly - Bairro de Fátima
MMF Viradouro - Rua Mario Viana, 790 – Viradouro
MMF Alarico - Estrada Alarico de Souza, S/Nº - Santa Rosa
MMF Martins Torres - Rua Doutor Martins Torres, Nº 281 - Santa Rosa
MMF Souza Soares - Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa
MMF Cavalão - Alameda Paris S/Nº - São Francisco
MMF Jurujuba - Av.Carlos Ermelindo Marins S/Nº - Jurujuba
MMF Preventório II - Av.Quintino Bocaiúva S/Nº - Charitas
MMF Grota II - Rua Ascedino Pereira 335 – São Francisco
MMF do Palácio - Rua Onze de Agosto, 04, Ingá
Administração Regional de São Francisco - Av. Rui Barbosa 400 – Loja 104
Posto de Vacinação do Campo de São Bento - Portão Lopes Trovão
CCZ Ponta D'areia - R. Coronel Miranda 18 - Ponta D'areia
11/10 - Norte
Policlínica Regional da Engenhoca - Av. João Brasil, S/Nº - Engenhoca
Policlinica Dr. Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca
UBS Santa Bárbara - Rua Jandira Pereira, 625 - Santa Bárbara
UBS João Vizela - Rua Luiz Palmier, S/Nº - Barreto
MMF Marítimos - Av. Machado, S/Nº - Barreto
MMF Maruí - Rua Maruí Grande, 15 - Barreto
MMF Teixeira - Rua Teixeira de Freitas 380 - Fonseca
MMF Vila Ipiranga - Rua Tenente Osório
MMF Caramujo - Avenida Pastor José Gomes de Souza S/N
MMF Baldeador - Lot Bento Pestana, S/N - Baldeador
MMF Bernardino - Rua Sá Barreto, Nº 107 - Fonseca - Ao Lado da Upa.
MMF Jonathas Botelho - Trav.Jonathas Botelho, 133 – Cubango
MMF Serrão e Juca Branco - Travessa Dona Júlia, 29, Fonseca
MMF do Holofote - Travessa do Holofote
MMF Boa Vista - Rua Indígena, 200 São Lourenço
MMF Ilha da Conceição - Avenida Jornalista Sardo Filho, 196 - Ilha da Conceição
Horto do Fonseca - Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca
AFAC - Associação Fluminense dos Cegos - Rua Padre Leandro 18 - S. Lourenço
E. M. Profª. Mª Felisberta Baptista Trindade - Av. Prof João Brasil, 2000 - Nova Brasília
E.M. Sebastiana Gonçalves Pinho - Est. Viçoso Jardim, S/N - Viçoso Jardim
Administração Regional Tenente Jardim - Rua Dr. March, S/Nº. Antiga Praça do Coreto
Praça Magaldi - Rua Santo Onofre 12 - Riodades
18/10 – Região Oceânica e Pendotiba
Policlínica Regional de Piratininga - Rua Professor Ernani Faria Alves, 161 - Piratininga
Policlínica Regional de Itaipu - Est.Engenho do Mato S/Nº - Itaipu
Policlínica Largo da Batalha - Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha
MMF Engenho do Mato - Praça Engenho
MMF Várzea - Est. Velha de Maricá, S/N - Várzea Das Moças
MMF Maravista - Rua Astor da Costa Menezes, S/Nº - Maravista
MMF Colônia - Praia de Itaipu – Colônia Dos Pescadores
MMF Cafubá I - Av.Raúl de Oliveira Rodrigues, S/Nº – Cafubá
MMF Cafubá II - Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá
MMF Cafubá III - Rua Manoel Pacheco de Carvalho 107 – Piratininga
MMF Maceio - Rua José Bento Vieira Ferreira, S/N - Largo da Batalha
MMF Cantagalo - Avenida Nelson de Oliveira E Silva, 63, Cantagalo
MMF Matapaca - Rua Aurora Ribeiro 05, Maria Paula
MMF Atalaia - Rua Padre José Euger – S/Nº - Atalaia
MMF Ititioca - Rua Costa Monteiro S/Nº - Ititioca
MMF Sapê - Rua E, S/N, Sapê
MMF Badu - Estrada Alcebíades Pinto, S/N - Cantagalo
Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro - Est. Caetano Monteiro, 814 - Pendotiba
Centro Comunitário de Maria Paula - Av. França 68
DPO Vila Progresso - Av. Nelson de Oliveira e Silva, 1727 - Vila Progresso
Clínica Veterinária Vetprime - R. Nicarágua 226 - Serra Grande
Parque Rural de Niterói - Rua São Sebastião S/N - Engenho do Mato
SOAMI - Associação Moradores Itacoatiara - R. Matias Sandri, 134 - Itacoatiara
Administração Regional do Rio do Ouro - Estrada Velha de Maricá 194 - Várzea das Moças
Associação Moradores do Jacaré - Estrada Frei Orlando, 127A - Piratininga
SOPRECAM - R. Tab. Luís Lebreiro, 313 - Camboinhas
Vetmar - Rua José Joaquim Pereira Caldas - 74 - Piratininga
CCZ Ponta D'areia - R. Coronel Miranda 18 - Ponta D'areia