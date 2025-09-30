Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Intérprete Gilsinho, da escola de samba Portela, morre, provocando luto no mundo do samba no Rio

Ele também cantava na Tom Maior, de SP, e na última semana, havia se submetido a uma cirurgia bariátrica

30 de setembro de 2025 - 18:49
Gilsinho pode ter morrido por causa de complicações após ter se submetido a uma cirurgia bariátrica
O mundo do samba está de luto. O intérprete oficial da Portela, Gilsinho, morreu nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada oficialmente, no fim da tarde, pela agremiação, onde o cantor estava desde o ano de 2006. As causas da morte ainda não foram informadas, mas provavelmente podem estar relacionados à complicações decorrentes de uma cirurgia bariátrica realizada na última semana, segundo amigos. A Portela informou que iniciará avaliações para saber quem colocará no lugar do artista no Carnaval de 2026. 

Gilsinho, que também defendia a Tom Maior, do carnaval de São Paulo, tinha entre suas características uma voz potente e cativava o público já no esquenta dos desfiles. No carnaval deste ano, quando a Portela homenageou Milton Nascimento, ele emocionou com uma interpretação de "Maria Maria". Em anos anteriores cantou um ponto para Xangô e homenageou Clara Nunes. Seu grito de guerra era "Vai na Ginga".

A Portela e a Tom Maior decretaram luto oficial em homenagem ao cantor. "Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão", escreveu a agremiação nas redes sociais oficiais.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) escreveu em suas redes sociais que" recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento de Gilson da Conceição, o Gilsinho, intérprete marcante da Portela e voz inesquecível do Carnaval carioca".

Eduardo Paes, prefeito do Rio e portelense, também lamentou a morte: "Como poucos ele transformava as letras e melodias em uma experiência coletiva. O “maestro vocal” da nossa Portela nos deixou de maneira inesperada hoje. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e da imensa família Portelense! Gilsinho vai fazer muita falta ao carnaval carioca! Vá em paz meu irmão!"

