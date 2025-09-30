Suposto agiota acusado de matar homem em Maricá se entrega à polícia

Homem estava preso na Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Divulgação

Homem estava preso na Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Divulgação

O suposto autor dos tiros que matou Arlei Chagas, de 62 anos, em Barra de Maricá, no último domingo (28), se apresentou para a polícia e está no sistema prisional. O homem saiu da Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), por volta das 10h desta terça-feira (30).

As investigações apontaram que a vítima teria saído de casa em direção à padaria, junto com um vizinho, na Rua Um, no momento em que foi surpreendido pelo agiota. Os tiros teriam sido disparados depois de uma discussão.

Testemunhas relatam que, antes do ocorrido, o suspeito, que supostamente mantém relações com a milícia e seria agiota, foi na casa de Arlei, porém não foi recebido. Ao se deparar com a vítima na rua, os dois iniciaram uma briga que acabou nos disparos fatais.

O veículo usado no crime foi gravado por câmeras da Secretaria de Segurança Cidadã, antes de ser abandonado em Jacaroá. Ainda de acordo com as investigações, o acusado fugiu para Campo Grande, na Zona Oeste, por meio de carro de aplicativo.

O homem se apresentou na polícia junto com seu advogado nesta segunda-feira (29).