Carro pega fogo e Túnel Rebouças é fechado

Um carro pegou fogo em uma das galerias do Túnel Rebouças, que precisou ser fechada na manhã desta terça-feira (30). Por causa da fumaça, algumas pessoas que estavam no local precisaram receber atendimento médico. O túnel possibilita o acesso das zonas Norte e Sul do Rio de Janeiro.

Por volta das 10h25 bombeiros foram acionados para a ocorrência, que atrapalhou o tráfego no Elevado Paulo de Frontin e seus acessos. Uma mão-dupla emergencial foi instalada na galeria oposta, porém as rampas para o elevado permaneciam interditadas, às 10h45.

Durante o bloqueio da passagem, motoristas e passageiros deixaram os veículos no engarrafamento e foram até a saída do Cosme Velho.