Suspeito de tentar assaltar casa de ex-vereadora é preso no Rio
Tentativa de assalto aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense; acusado foi encontrado quase seis meses depois na Zona Norte do Rio
Um homem acusado de envolvimento em uma tentativa de assalto em Campos dos Goytacazes foi preso em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu em abril; o suspeito detido teria atuado ao lado de comparsas para assaltar a casa de Cecília Ribeiro Gomes, ex-vereadora no município do Norte Fluminense.
O acusado é filho de uma cuidadora responsável pela vítima. Ele teria planejado o crime e repassado informações para comparsas, que invadiram o imóvel e roubaram pertences no local, de acordo com as investigações. Ele é alvo de um mandado de prisão há meses e foi encontrado nesta segunda (29) em Brás de Pina. A ação foi realizada por agentes da 134ª DP (Campos), com apoio da 38ª DP (Brás de Pina) e da 39ª DP (Pavuna).