Suspeito de tentar assaltar casa de ex-vereadora é preso no Rio

Um homem acusado de envolvimento em uma tentativa de assalto em Campos dos Goytacazes foi preso em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu em abril; o suspeito detido teria atuado ao lado de comparsas para assaltar a casa de Cecília Ribeiro Gomes, ex-vereadora no município do Norte Fluminense.

O acusado é filho de uma cuidadora responsável pela vítima. Ele teria planejado o crime e repassado informações para comparsas, que invadiram o imóvel e roubaram pertences no local, de acordo com as investigações. Ele é alvo de um mandado de prisão há meses e foi encontrado nesta segunda (29) em Brás de Pina. A ação foi realizada por agentes da 134ª DP (Campos), com apoio da 38ª DP (Brás de Pina) e da 39ª DP (Pavuna).