Motorista de app atropela mulher e arrasta homem por 300 metros; vídeo

Um motorista de aplicativo foi flagrado atropelando uma mulher e arrastando o marido dela pela pista por cerca de 300 metros após um desentendimento em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O episódio aconteceu no último sábado (27); imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá ré para atingir a vítima e, em seguida, acelera o veículo no outro sentido, levando o companheiro dela pendurado. Confira o vídeo:





De acordo com o depoimento da cliente que pediu o carro, o desentendimento começou após o condutor se recusar a levá-la no banco do carona. A mulher, que tem 52 anos e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há algum tempo, faz uso de muletas para caminhar e pediu para entrar no bando do carona na frente por conta de seus problemas de mobilidade. O motorista teria se recusado e ameaçado cancelar a corrida.

Familiares da cliente foram até o carro para tentar impedi-lo de deixar a mulher para trás. A esposa de um primo da vítima tentou falar com o motorista, mas ele fechou a porta do carro no rosto dela e deu ré para atingi-la, segundo testemunhas. O marido dela, primo da cliente, tentou segurar o motorista, mas foi arrastado pelo condutor por cerca de 300 metros.

O condutor fugiu e o primo foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte, onde recebeu atendimento e recebeu alta neste fim de semana. A mulher dele também sofreu escoriações, mas não precisou ser hospitalizada. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes) como tentativa de homicídio e lesão corporal gravíssima.

O motorista não foi encontrado e as investigações continuam. Em nota, a 99, empresa responsável pelo aplicativo de corridas, lamentou o caso, disse ter uma “política de tolerância zero” para casos de violência ou discriminação e afirmou ter bloqueado de forma permanente o perfil do motorista na plataforma.

“Uma equipe especializada está em contato com os passageiros para oferecer acolhimento e orientações sobre o acionamento do seguro, que inclui auxílio para despesas médicas e apoio psicológico. A empresa segue à disposição para colaborar com as autoridades, se necessário”, disse a empresa, em nota.