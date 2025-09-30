Dupla é presa por assalto a joalheria em shopping de Niterói

Uma joalheria em um shopping no Centro de Niterói foi alvo de um assalto nesta terça-feira (30); dois homens - um de 57 e outro de 19 - foram presos por participação na invasão ao estabelecimento, que fica no Plaza Shopping. Ao todo, eles tentaram roubar R$ 448 mil em joias, segundo a Polícia. Os produtos roubados e as armas usadas no crime foram apreendidas pelos agentes ainda nesta terça (30).

Equipes de segurança do shopping acionaram policiais militares da Segurança Presente de Niterói assim que souberam do assalto em andamento. Pelo menos três suspeitos foram vistos no local, de acordo com testemunhas. Segundo a Polícia, um deles tentou escapar pela entrada principal do shopping e foi detido pelos agentes. Ele portava uma pistola Taurus 9mm com 12 munições e carregava parte das joias roubadas.

Em seguida, policiais encontraram outro suspeito, portando uma faca de 40 centímetros, no interior do shopping. Ele estava com o restante das joias. Policiais realizaram buscas, mas não encontraram o terceiro suspeito no centro comercial. Os dois suspeitos foram detidos e levados para a 76ª DP (Centro). Todo o material roubado foi recuperado e a unidade policial segue investigando o crime.