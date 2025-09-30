Dupla é detida vendendo drogas no Paraíso, em São Gonçalo

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em São Gonçalo foram capturados por agentes do 7º BPM no bairro Paraíso, na manhã desta terça-feira (30). Um dos detidos tem 15 anos e foi apreendido; seu comparsa ainda não teve a identidade e a idade divulgadas. Eles foram capturados com uma carga de drogas.

Segundo a equipe policial, a ação tinha o objetivo de apurar a presença de barricadas no bairro. Durante o patrulhamento, a dupla foi vista em atitude suspeita próxima a uma barricada. Eles fugiram do local durante a tentativa de abordagem da polícia. Após cerco, eles foram encontrados na Rua Dr. Ibérico.

Uma carga de drogas, ainda não quantificada, foi apreendida com eles e levada junto dos suspeitos para a 73ª DP (Neves), que registrou o caso.



