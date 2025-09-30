PRF recupera carro roubado há cerca de um mês no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado, na segunda-feira (29), durante fiscalização na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio. O roubo aconteceu há cerca de um mês em São Gonçalo.

Por volta das 22h, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 2ª Delegacia (Niterói) viram um veículo suspeito, nas proximidades da praça do pedágio, na pista sentido São Gonçalo, e decidiram abordá-lo. Em uma análise mais detalhada, conseguiram identificar o automóvel e constataram que possuía registro de roubo. O crime aconteceu em 6 de agosto de 2025, em São Gonçalo. Ao ser questionado, o motorista disse ter comprado o carro pela internet, há cerca de três meses, mas não apresentou nenhuma comprovação do negócio.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (73ª DP).

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Lula veta mudanças na Lei da Ficha Limpa

