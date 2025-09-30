Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3102 | Euro R$ 6,2321
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 30 de setembro de 2025 - 10:37
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões -

As seis dezenas do concurso 2.921 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

Leia também:

Lula veta mudanças na Lei da Ficha Limpa

Voos no Aeroporto Santos Dumont são suspensos após vazamento de óleo na pista

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

Mega Sena Mega-Sena 3 milhões Prêmio da Mega-Sena Sorteio da Mega-Sena

Matérias Relacionadas