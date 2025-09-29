Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,315 | Euro R$ 6,2398
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Fogo em barricadas e ruas fechadas marcam manhã de caos em São Gonçalo; Vídeo

Segundo relatos de moradores, as ações estão acontecendo nos bairros Amendoeira, Coelho e Vila Candosa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de setembro de 2025 - 11:49
Criminosos atearam fogo em barricadas na manhã desta segunda-feira (29)
Criminosos atearam fogo em barricadas na manhã desta segunda-feira (29) -

Moradores de São Gonçalo estão vivendo uma manhã de caos nesta segunda-feira (29). Segundo relatos, criminosos atearam fogo em barricadas em algumas vias dos bairros Amendoeira, Coelho e Vila Candosa. 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma grande quantidade de fumaça se espalha logo após o fogo se alastrar pelos pneus, que foram usados como barricadas. 


Autor: Reprodução/redes sociais | Descrição:

Leia também: 

PRF apreende mais de 300 frascos de lança-perfume na BR-040

Ônibus viram barricadas na Avenida Ayrton Senna para impedir ação policial na Gardênia Azul

As ações criminosas estão impactando diretamente o trânsito nestas regiões, visto que diversos veículos ficaram impedidos de seguir pelas vias. 

De acordo com os moradores, uma operação está sendo realizada no Complexo da Alma, mas a Polícia Militar ainda não confirmou a informação.

*Em atualização 

Tags:

barricadas amendoeira Coelho vila candosa

Matérias Relacionadas