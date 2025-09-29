Fogo em barricadas e ruas fechadas marcam manhã de caos em São Gonçalo; Vídeo

Moradores de São Gonçalo estão vivendo uma manhã de caos nesta segunda-feira (29). Segundo relatos, criminosos atearam fogo em barricadas em algumas vias dos bairros Amendoeira, Coelho e Vila Candosa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma grande quantidade de fumaça se espalha logo após o fogo se alastrar pelos pneus, que foram usados como barricadas.





As ações criminosas estão impactando diretamente o trânsito nestas regiões, visto que diversos veículos ficaram impedidos de seguir pelas vias.

De acordo com os moradores, uma operação está sendo realizada no Complexo da Alma, mas a Polícia Militar ainda não confirmou a informação.

*Em atualização