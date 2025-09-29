Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos no Rio

A atriz e comediante Berta Loran, veterana da TV, morreu aos 99 anos, na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo informações obtidas pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista estava internada em uma unidade de saúde particular em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Berta Loran, que completaria um centenário em março de 2026, preferiu manter-se longe dos holofotes e da imprensa, vivendo de forma mais reservada nos últimos anos. Ainda assim, continuou sendo reverenciada pela contribuição com o humor nacional, por meio de uma carreira que atravessou quase 80 anos.

Leia também:

Viradouro escolhe samba-enredo para o Carnaval 2026 em homenagem ao mestre Ciça

Cantora Poppy é confirmada como convidada especial do Linkin Park no Brasil



Trajetória

A intérprete nasceu em 1926, em Varsóvia, na Polônia, e veio para o Brasil ainda criança, em meio à fuga da perseguição aos judeus na Europa. Foi no Rio de Janeiro que ela encontrou seu caminho artístico, começando nos palcos do teatro de revista.

A partir dos anos 1960, passou a ser presença constante na indústria televisiva brasileira, participando de programas icônicos voltados ao segmento humorístico, como: "Balança, Mas Não Cai", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

Fora as esquetes de comédia, se destacou pela atuação em outros formatos, como novela e minissérie. Em 2016, teve a trajetória contada no livro "Berta Loran: 90 anos de humor". A obra foi escrita pelo produtor cultural João Luiz Azevedo.