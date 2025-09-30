Polícia Civil realiza operação contra criminosos que roubam cargas de óleo lubrificante

O grupo atua predominantemente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense,e municípios próximos - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) deflagram, nesta terça-feira (30/09), a segunda fase da "Operação No Rastro do Óleo". O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida em roubos de cargas de óleo lubrificante e seus derivados. O grupo atua predominantemente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e municípios próximos.

Segundo as investigações, a organização também era integrada por empresários receptadores destas cargas que as adulteravam com misturas químicas, etiquetas, rótulos e envasamento falsificados. Esse esquema iludia o consumidor final que, sem saber, adquiria as mercadorias em estabelecimentos comerciais especializados em todo o estado do Rio de Janeiro.

Os produtos roubados e adulterados eram oferecidos ao mercado a preços consideravelmente inferiores aos praticados pelas grandes distribuidoras, causando, assim, um impacto negativo na concorrência e desestabilizando o setor de óleos lubrificantes.

As investigações realizadas ao longo de quatro anos apontaram que o grupo causou prejuízo financeiro de cerca de R$ 36 milhões ao setor, sendo responsáveis por 152 ocorrências de roubos de cargas dessa natureza.

As diligências ocorrem na capital, Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa.