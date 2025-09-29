Popó teve sangramento na cabeça e quebrou a mão após briga generalizada

A confusão após a luta entre Popó e Wanderlei Silva, no último sábado (27), acabou saindo cara para os lutadores. O boxeador teve um sangramento interno na cabeça e quebrou a mão, enquanto o ex-UFC ficou com o olho desfigurado.

Na tarde desta segunda-feira (29), o boxeador teve que fazer uma operação para tratar da lesão. A assessoria de Popó informou, em nota, que “Está tudo bem com os exames de cabeça, não quebrou nada, teve sangramento interno. Porém, quebrou a mão na confusão, algo que nunca aconteceu em 35 anos de profissão(...) Estamos todos em oração para que dê tudo certo”.

Do outro lado do ringue, Wanderlei publicou um novo vídeo nas redes sociais falando sobre seu estado de saúde após levar um soco no olho durante a confusão generalizada. “Realmente, a minha situação não está nada boa. Olha como está o meu olho ainda. Agora são 3h30, não estou conseguindo dormir, porque a minha cabeça está latejando demais. Daqui a pouco vou ter que ir ao hospital para fazer exames complementares. Valeu pela torcida, pessoal”, disse o ex-lutador.