Criminosos atravessam ônibus e fecham Alameda São Boaventura, em Niterói

Criminosos atravessaram dois ônibus na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, na zona norte de Niterói, e bloquearam as vias na noite desta segunda-feira (29). A ação seria uma represália a uma operação policial realizada nas proximidades.

Nas imediações da Alameda, outro ônibus foi atravessado em um dos acessos à comunidade Nova Brasília, dificultando ainda mais o trânsito na região.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam três suspeitos na Comunidade da Brasília. De acordo com a corporação, o trio tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas, abandonando uma carga de drogas no local.

Ação criminosa aconteceu em represália a operação policial que terminou com presos e drogas apreendidas | Foto: Divulgação

Os policiais fizeram um cerco na área e conseguiram deter os três homens. Um dos acusados tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, além de outras duas anotações pelo mesmo crime e uma por roubo.

Com os suspeitos, foram apreendidos 241 trouxinhas de maconha, 120 sacolés de cocaína, um rádio comunicador e mais de R$ 350 em dinheiro. O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).

Câmeras da prefeitura captaram intenso trânsito no local | Foto: Reprodução

Por volta das 23h a Polícia Militar reabriu todas as vias da Alameda São Boaventura para os carros.