Polícia apreende grande quantidade de drogas em Itaúna, São Gonçalo

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida, na tarde desta segunda-feira (29), em Itaúna, no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, por militares do 7ºBPM (São Gonçalo). Ninguém foi preso na ação.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do Serviço Reservado (P2) foram até o local verificar denúncias sobre o tráfico de drogas. Ao perceber a chegada dos policiais, um grupo de criminosos fugiu.

Em buscas pela área, os policiais localizaram um casa que era usada para guardar as drogas do tráfico local. No total, a PM apreendeu 1.081 frascos de lança perfume, 1.907 pinos de cocaína, 207 trouxinhas de maconha, 190 pedras de crack e 334 de skank.

Todo material foi levado até a 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado.