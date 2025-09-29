Marquinhos PQD, sambista de grandes sucessos, morre aos 66 anos

Cantor e compositor Marquinhos PQD morreu nesta segunda aos 66 anos - Foto: Reprodução

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinhos PQD, morreu nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, aos 66 anos de idade. O artista estava internado a alguns dias, mas a causa da morte não foi divulgada.

“Mestre Marquinho nos deixa um legado de vida, samba e muito axé, que permanecerá para sempre em nossos corações e na cultura popular”, dizia o trecho do comunicado lamentando a morte do cantor.

Marquinhos começou a carreira em 1983, quando o grupo Fundo de Quintal gravou a música "Fase de Amor", composta pelo sambista, com a participação de outros dois músicos.

No ano seguinte, mais uma composição que teve a parceria de Marquinhos foi gravada por um grande nome do samba, dessa vez pela cantora Beth Carvalho. A canção "Coração Feliz", inclusive, se tornou o nome do álbum lançado por Beth.

A partir daí, Marquinhos não parou mais de ter suas composições gravadas por grandes nomes do samba, escrevendo músicas para artistas como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Alcione e Arlindo Cruz.

Nascido em Realengo, na Zona Oeste do Rio, PQD teve mais de 400 composições em sua carreira. No carnaval carioca, o sambista assinou os enredos da escola de samba Mocidade de Padre Miguel, nos anos de 1995 e 2000.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do corpo de Marquinho PQD.

