Homem armado invade festa, mata duas pessoas e deixa criança de 3 anos ferida no interior do RJ

Duas pessoas morreram e uma criança de 3 anos ficou ferida durante um ataque a tiros em uma festa de aniversário em Itaocara, município no interior do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último sábado (27). Segundo testemunhas, um homem encapuzado entrou armado e disparou contra os convidados antes de fugir do local. A identidade e o paradeiro do autor estão sendo investigados.

A festa acontecia em uma chácara. Após os ataques, Solange Rodrigues Câmara, de 46 anos, e Marcos Vinícius Silva, de 23, foram socorridos com ferimentos graves e levados para o Hospital Municipal de Itaocara. Eles não resistiram e vieram a óbito ainda neste fim de semana; a criança permanece internada.

Leia também:

➢ Polícia Civil desarticula quadrilha de milicianos na Baixada Fluminense

➢ Fogo em barricadas e ruas fechadas marcam manhã de caos em São Gonçalo; Vídeo

Agentes da 135ª DP (Itaocara) foram acionados e investigam o crime. Relatos indicam que o suspeito pode ter atuado junto de comparsas. Há suspeitas de que um conflito entre facções criminosas na região possa ter alguma relação com o crime. A autoria dos disparos está sendo investigada pela Polícia Civil.