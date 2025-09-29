Polícia Civil desarticula quadrilha de milicianos na Baixada Fluminense

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) deflagraram, nesta segunda-feira (29), uma operação contra uma quadrilha de milicianos que extorquia e ameaçava comerciantes no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a ação, três criminosos foram presos por extorsão e associação criminosa.

De acordo com as investigações, os homens entravam em estabelecimentos comerciais, longe de áreas exploradas por organizações criminosas, e exigiam dinheiro dos donos. Os milicianos ainda ameaçavam explodir as lojas, caso não recebessem o valor solicitado. Em um dos casos, a quadrilha ainda tentou tomar uma loja de roupas e chegou a agredir o proprietário com coronhadas na cabeça.

Leia também:

Deputados denunciam ao MP agressões da Guarda Municipal durante desocupação na região portuária

Mulher morre e homem fica ferido após colisão entre moto e ônibus em Niterói

O chefe da quadrilha havia sido preso no dia 7 de setembro. Nesta segunda, dando prosseguimento às investigações, os agentes cumpriram três mandados de prisão temporária contra integrantes da quadrilha. As investigações continuam para identificar novas vítimas e demais integrantes do grupo.