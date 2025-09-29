Construção ilegal é interditada após fiscalização em Maricá

Uma obra irregular no bairro Pindobas, em Maricá, foi interditada nesta segunda (29) durante uma ação conjunta realizada entre a Prefeitura de Maricá e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ). O terreno foi localizado durante uma ação para coibir a invasão de terras públicas.

A Prefeitura não entrou em detalhes sobre o espaço, mas confirmou que o terreno continha uma edificação em condições irregulares e sendo construída sem autorização. A Secretaria Municipal de Urbanismo informou que os responsáveis foram identificados, medidas legais serão tomadas e que o espaço deve ser demolido.