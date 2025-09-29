Com informações do Disque Denúncia, polícia prende quadrilha que atuava na Região Central do Rio

Policiais civis da 76ª DP (Niterói), após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da manhã deste domingo (28), na Travessa José de Souza, na Comunidade do Morro do MIC, na Ilha da Conceição, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o foragido da justiça, Claudio Luís Azevedo Martins, vulgo Cabeludo, de 27 anos. No ato da prisão, ele não esboçou resistência.

Segundo as investigações da 5ª DP (Mem de Sá), Cabeludo e dois comparsas são acusados de um assalto ocorrido na manhã de 1º de março de 2025, na Rua Costa Bastos, em Santa Teresa, Zona Central do Rio. O trio, em duas motocicletas, rendeu uma família que se preparava para sair de carro e, sob forte ameaça com armas de fogo, levou celulares e pertences. Durante o roubo, uma das vítimas levou uma coronhada no rosto por ter dificuldade em desbloquear o aparelho.

No momento da prisão, os policiais encontraram com Cabeludo um telefone celular com IMEI restrito na Anatel, o que pode indicar origem ilícita. Até agora, não foi localizada ocorrência registrada referente ao aparelho.

Diante dos fatos, ele foi levado à 76ª DP (Niterói), e conformado que contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 17ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão Preventiva, pelo crime de Roubo Majorado. Depois dos trâmites legais, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido