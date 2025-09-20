Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Receita Federal apreende carga irregular de combustível em dois navios no Rio

Ação foi realizada em cinco estados do país

20 de setembro de 2025
A Operação Cadeia no Carbono, realizada em cinco estados diferentes do país, nesta sexta-feira (19), apreendeu a carga de dois navios no Rio de Janeiro, que traziam para o Brasil uma carga irregular de combustível e hidrocarbonetos. O valor dos produtos é de aproximadamente R$ 240 milhões.

Segundo a Receita Federal, foram realizadas diligências fiscais nos estados de Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo.

O objetivo da ação é desarticular organizações criminosas especializadas na chamada interposição fraudulenta, quando pequenas empresas funcionam como laranjas para ocultar os reais importadores e a origem dos recursos financeiros das operações. Entre os crimes apurados estão lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal.

“O setor de combustíveis foi escolhido por razões óbvias. Ele é o que mais está sendo usado para esse tipo de atividade. Você tem uma rede praticamente nacional, que dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado”, destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O ministro informou que, nesta sexta-feira, a Receita Federal publicou uma nova instrução no intuito de fechar uma brecha na regulamentação de importação, que permitia aos criminosos dificultar a fiscalização dos produtos importados pela Receita.

“Hoje, a Receita Federal está emitindo uma instrução normativa que vai disciplinar o desembaraço antecipado. Essa era uma das estratégias para desembaraçar a mercadoria num determinado porto do Brasil e entregar a mercadoria em outro, já desembaraçado. A Receita, que já tinha feito o desembaraço em outro local, perdia a oportunidade de fazer a conferência da mercadoria”, explicou.

