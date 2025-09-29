FLIN 2025 promete reunir grandes nomes da literatura em Niterói

Entre os dias 16 e 19 de outubro, Niterói será palco de uma verdadeira celebração da literatura. A terceira edição da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) chega ao Reserva Cultural com a proposta de transformar o espaço em território de encontros, ideias e trocas culturais.

Com uma programação que soma mais de 60 atrações, distribuídas em cinco palcos, o evento promete envolver o público em mesas de debate, leituras dramatizadas e múltiplas experiências que exploram o poder da palavra.

A diversidade é um dos pontos fortes da festa, que aposta na literatura como ponte entre arte e pensamento, pessoas e histórias. O público poderá acompanhar discussões com autores nacionais e internacionais, refletir sobre novos rumos da escrita contemporânea e mergulhar em narrativas que expandem horizontes.

"É uma festa para quem acredita na força transformadora da literatura", resume a proposta do evento.

A realização é da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e apoio da Niterói Livros. Estão abertas chamadas para participação de autores de Niterói e cidades vizinhas para lançamentos de livros. Mais informações em: https://culturaniteroi.com.br/transparencia/313

Leia também:

Últimos dias: Firjan está com inscrições abertas até 06/10 para Programa de Estágio

Enel Rio prepara a contratação de 2 mil pessoas; saiba mais