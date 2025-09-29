Mulher morre e homem fica ferido após colisão entre moto e ônibus em Niterói
Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Prefeito Silvio Picanço, próximo às estações do catamarã de Charitas
Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após a colisão entre uma motocicleta e um ônibus da linha OC2, que realiza o trajeto entre Itaipu e o Terminal. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, próximo às estações do catamarã de Charitas, em Niterói.
Informações preliminares apontam que a motocicleta tentou fazer o retorno, mas colidiu com o ônibus. Por causa do impacto, a garupa caiu e foi atropelada pelo coletivo, que não freou a tempo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 8h30, a corporação foi acionada para o caso. Quando chegaram ao local, os militares verificaram a vítima e constataram que a mulher já estava morta. Ainda não foi revelada a identidade da vítima.
O motociclista também ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região.
Agentes da NitTrans estão na via para orientar os motoristas. Em decorrência do acidente, há congestionamento.