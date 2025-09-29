Mulher morre e homem fica ferido após colisão entre moto e ônibus em Niterói

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após a colisão entre uma motocicleta e um ônibus da linha OC2, que realiza o trajeto entre Itaipu e o Terminal. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (29), na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, próximo às estações do catamarã de Charitas, em Niterói.

Informações preliminares apontam que a motocicleta tentou fazer o retorno, mas colidiu com o ônibus. Por causa do impacto, a garupa caiu e foi atropelada pelo coletivo, que não freou a tempo.

Leia também:

Últimos dias: Firjan está com inscrições abertas até 06/10 para Programa de Estágio

Homem é preso após tentar invadir a residência da ex-companheira em Niterói

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 8h30, a corporação foi acionada para o caso. Quando chegaram ao local, os militares verificaram a vítima e constataram que a mulher já estava morta. Ainda não foi revelada a identidade da vítima.

O motociclista também ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região.

Agentes da NitTrans estão na via para orientar os motoristas. Em decorrência do acidente, há congestionamento.