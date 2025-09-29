Homem é preso após tentar invadir a residência da ex-companheira em Niterói.

Após informações sobre descumprimento de medida protetiva, agentes do 12º BPM de Niterói se encaminharam ao bairro Maravista, na noite desde domingo (28), para averiguar a ocorrência.

No local, a vítima informou que seu ex-companheiro havia quebrado o cadeado do portão de sua residência na tentativa de invadi-lá. Diante dos fatos, a guarnição procedeu com acusado, que ainda estava no local, à 81ª DP (Itaipu), juntamente com a vítima para registro.

O homem, que tinha uma passagem por lesão corporal contra a ex-companheira, foi autuado em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva, sendo conduzido posteriormente à 76ª DP (Centro), permanecendo preso.

Leia também

Ônibus viram barricadas na Avenida Ayrton Senna para impedir ação policial na Gardênia Azul

Polícia Civil prende líder do Comando Vermelho do Mato Grosso curtindo praia em Niterói

