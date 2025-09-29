Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Ônibus viram barricadas na Avenida Ayrton Senna para impedir ação policial na Gardênia Azul

Os criminosos da região fizeram um motorista de refém, além de colocar drogas e amas no carro da vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de setembro de 2025 - 09:51
A interdição ocorreu na pista lateral da via sentido Linha Amarela
A pista lateral da Avenida Ayrton Senna, sentido Linha Amarela, próximo ao Senac, foi bloqueada por bandidos que fizeram um ônibus de barricada, com o objetivo de impedir a operação policial, na manhã desta segunda-feira (29). A ação criminosa aconteceu durante uma operação em parceria das polícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, situadas na Zona Sudoeste do Rio.

Fora as barricadas, os criminosos também atearam fogo em lixo e entulho nas ruas. De acordo com testemunhas, uma mulher teria furtado as chaves de dois coletivos públicos, impedindo a retirada rápida dos veículos.

Durante a ação policial, os criminosos fizeram um motorista refém. Dentro do carro da vítima, um Celta branco, os bandidos colocaram drogas e armamentos, com a intenção de despistar os policiais. Os integrantes da quadrilha foram presos em flagrante.

A operação policial, que busca coibir a ação do Comando Vermelho na localidade, já efetuou 12 prisões e realizou a apreensão de um fuzil, pistolas e entorpecentes. Segundo as investigações, os criminosos praticam violência armada, expulsam moradores, intimidam a população e, por meio de drones, acompanham a movimentação policial. As localidades alvo dos policiais possuem um papel estratégico na logística do CV na Zona Oeste.

Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), junto com a 32ª DP (Taquara), 41ª DP (Tanque) e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), apontaram a estrutura de núcleos armados da facção criminosa nas comunidades. A partir das informações das investigações, ordens judiciais foram emitidas.

A operação policial conta com a participação de unidades especializadas, como a Core, o Bope, o 18º BPM e também das subsecretarias de inteligência das Polícias Civil e Militar. Além dessas forças de segurança, a ação também conta com o apoio da Polícia Civil do Pará.

