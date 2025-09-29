Polícia Civil prende líder do Comando Vermelho do Mato Grosso curtindo praia em Niterói

Em uma ação cirúrgica e de inteligência, policiais civis do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), coordenados pela 1ª DP (Praça Mauá), prenderam o narcotraficante líder da facção Comando Vermelho no Mato Grosso. Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré, foi capturado, neste domingo (28), enquanto estava na Praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

Após troca de informações com a Polícia Civil mato-grossense, os agentes da 1ª DP (Praça Mauá) montaram uma operação para capturar o criminoso. Contabilizando pelo menos oito passagens pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa, o traficante, nativo de Cuiabá, estava na areia da praia, bebendo whisky, quando foi preso pelos policiais civis. Durante a abordagem, ele apresentou documentação falsa para ludibriar as forças de segurança, mas a farsa rapidamente foi desmascarada.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pendente por tráfico, e ele ainda foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso. A captura confirma a estratégia da Polícia Civil de não permitir que o Rio de Janeiro seja usado como esconderijo de foragidos de outros estados.