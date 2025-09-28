Polícia Civil desarticula quadrilha especializada no furto de transformadores de energia elétrica

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam em flagrante, neste domingo (28), três integrantes de uma organização criminosa especializada no furto de transformadores de energia elétrica, no bairro de Irajá, Zona Norte do Rio. Eles foram capturados no momento em que realizavam a retirada do equipamento. O trio usava uniformes, materiais e ferramentas falsificadas da concessionária, além de um caminhão com munck, para se passarem por funcionários da empresa.

De acordo com as investigações, a quadrilha atua desde 2023 e é responsável por, pelo menos, onze furtos de transformadores de grande porte, com o objetivo de realizar ligações clandestinas em áreas conflagradas. Os agentes descobriram que o esquema criminoso contava com o envolvimento de funcionários da própria concessionária, que emitiam notas fiscais fraudulentas para simular a legalidade das retiradas de equipamentos e tentar evitar a fiscalização.

Os equipamentos alvos da organização eram destinados ao abastecimento de pontos estratégicos da cidade, fundamentais para o funcionamento de serviços essenciais. A ação ocorreu para apurar denúncias de furto de transformadores e postes de energia e, após um intenso trabalho investigativo, os agentes identificaram que o bando praticava os furtos em plena via pública e se passava por funcionários da concessionária, fingindo ser uma ação legítima de reparo da empresa.

Durante a operação, um dos presos foi surpreendido em ligação com uma pessoa de Acari, local que receberia o transformador subtraído nesta data. Os três capturados foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes do esquema.