Guarda Municipal prende mais um após flagrante da Central de Segurança de São Gonçalo

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e agentes da Guarda Municipal foram acionadas e se deslocaram até o local, onde fizeram a apreensão do produto furtado - Foto: Divulgação

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e agentes da Guarda Municipal foram acionadas e se deslocaram até o local, onde fizeram a apreensão do produto furtado - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal, em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (28), um homem que furtou fios de cobre de uma residência na Rua Jovelina de Oliveira Viana, em Alcântara.

As câmeras da central de monitoramento capturaram imagens do indivíduo pulando o muro para o interior da residência e, em seguida, saindo com os fios. Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e agentes da Guarda Municipal foram acionadas e se deslocaram até o local, onde fizeram a apreensão do produto furtado e a condução do suspeito à delegacia.

As vítimas relataram estar sem energia elétrica por conta do furto. Com o criminoso, que tem antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, foram encontrados uma faca e diversos cartões bancários. Ele foi preso e levado para a 74ª DP (Alcântara), onde segue à disposição da Justiça.

Leia também:

Polícia Civil desarticula quadrilha especializada no furto de transformadores de energia elétrica

Homem é preso por receptação no Badu, em Niterói