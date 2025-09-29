GAECO/MPRJ denuncia e obtém mandados de prisão em operação contra traficantes que dominam a Gardênia Azul

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), em conjunto com a Polícia Civil, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PCERJ), realiza, nesta segunda-feira (29/09), operação para cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho que atuam na comunidade da Gardênia Azul e em outras localidades da Zona Sudoeste do Rio. Ao todo, foram denunciadas 22 pessoas pelo GAECO/MPRJ à Justiça pelo crime de associação para o tráfico.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE/PCERJ) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/PMERJ).

Leia também:

Zaga considerada titular do Vasco tem bom desempenho e não sofre gols em triunfo sobre o Cruzeiro

Tentando seguir líder, Flamengo visita o Corinthians, neste domingo (28), pelo Brasileirão

A operação é resultado de investigação sobre o chamado Complexo de Jacarepaguá, conglomerado de comunidades formado pelo avanço violento e criminoso do Comando Vermelho na conquista de áreas antes dominadas pela milícia na região da Grande Jacarepaguá. Entre elas, estão a Gardênia Azul, foco principal da denúncia, a Muzema e outras localidades. Segundo o GAECO/MPRJ, o projeto expansionista vem sendo articulado por lideranças do Complexo da Penha, em um movimento que tem provocado dezenas de mortes anuais.

Durante as investigações, foi possível identificar diversos grupos de conversas por celular integrados por traficantes da Gardênia Azul. A análise dos diálogos, fotografias e vídeos trocados nesses grupos revelou a dinâmica de atuação dos denunciados. Com base nesse material e no aprofundamento das investigações, a denúncia do MPRJ conseguiu individualizar a conduta de cada um, dividindo-os em três níveis hierárquicos dentro da associação: gerente do tráfico local, soldados do tráfico e responsáveis pelo monitoramento.

De acordo com a denúncia, o gerente é Glauber Costa de Oliveira, conhecido como GL, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região de Jacarepaguá. Mesmo preso desde março de 2023, as investigações comprovaram sua participação ativa em grupos de conversa, nos quais emitia diversas ordens e orientações sobre a venda de drogas. O GAECO/MPRJ também identificou 14 soldados do tráfico, entre eles três adolescentes. Os demais denunciados, segundo a denúncia do Ministério Público, atuavam na função de monitoramento.