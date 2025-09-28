Zaga considerada titular do Vasco tem bom desempenho e não sofre gols em triunfo sobre o Cruzeiro

A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, por 2x0, na noite de sábado (27), em São Januário, deixou uma boa impressão para a nova dupla de zaga. Esse foi o primeiro jogo completo da equipe com Carlos Cuesta e Robert Renan.

E o Cruz-maltino não foi vazado pela primeira vez depois de oito jogos. Os dois defensores foram contratados na última janela de transferências e foram pilares de uma reformulação da zaga vascaína nos últimos meses.

Cuesta fez sua terceira partida como titular, enquanto Robert Renan voltou a figurar entre os onze após passar pelo protocolo de concussão e ser desfalque no duelo contra o Bahia, no meio da semana.

A dupla só havia atuado junta em duas partidas, mas por poucos minutos. A estreia aconteceu na reta final do segundo tempo do empate com o Ceará, em 2x2, quando Cuesta entrou no lugar de Lucas Freitas. Depois, os jogadores iniciaram juntos pela primeira vez no clássico contra o Flamengo, mas Robert Renan sofreu choque forte de cabeça ainda no primeiro tempo e precisou deixar o campo. Na ocasião, Lucas Oliveira foi o escolhido para substituí-lo.

Desde o histórico 6x0 sobre o Santos, no dia 17 de agosto, no Morumbis, o Vasco havia sido vazado em todos os duelos até esse diante do Cruzeiro.

Desde a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no dia 17 de agosto, o Vasco havia sido vazado nos oito jogos seguintes até a vitória contra o Cruzeiro.

Com a dupla provavelmente como titular, o Vasco volta a campo já na próxima quarta-feira (1º) em jogo duro contra o Palmeiras, no Allianz Parque. As duas vitórias consecutivas, contra Bahia e Cruzeiro, deram um respiro na tabela ao time de Fernando Diniz, que, agora, soma 30 pontos, com oito de vantagem para o Z-4