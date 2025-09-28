Tentando seguir líder, Flamengo visita o Corinthians, neste domingo (28), pelo Brasileirão

Flamengo busca vitória sobre o Corinthians para seguir no topo da tabela do Brasileirão - Foto: Divulgação/Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo visita o Corinthians, neste domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Liderando a competição, o Rubro-Negro está com o alerta ligado, já que a vantagem no topo diminuiu na última rodada. Após uma classificação desgastante na Libertadores no meio de semana, Filipe Luís deve fazer mudanças nos titulares para o jogo.

O Fla deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi; Royal, Danilo, Léo Ortiz (Léo Pereira), Viña; De la Cruz, Allan (Jorginho), Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).

O Timão quer ser reabilitar após ser derrotado pelo lanterna Sport na última rodada. O clube paulista busca também voltar a vencer em casa após quatro meses de jejum.

Dorival Junior deve escalar o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Angileri), Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (Vitinho) e Yuri Alberto.

A arbitragem do duelo é de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele é auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). O VAR é comandado por Wagner Reway (SC).