Homem é preso por receptação no Badu, em Niterói

Um homem de 36 anos foi preso, acusado de receptação, neste sábado (27), no Badu, em Niterói.

De acordo com a polícia, acontecia uma blitz do Detran, com apoio da PM, quando o acusado passou com uma motocicleta Yamaha XTZ.

Ele foi abordado e constatado que a moto era produto de um roubo que aconteceu no dia 14 de julho, na região de Duque de Caxias.

O acusado foi preso em flagrante pelo crime de receptação e levado para a 79ªDP (Charitas), onde o caso foi registrado.

Leia também:

Foragida por estelionato é presa após se envolver em acidente em Maricá; vídeo

Dupla é presa com drogas a caminho da Favela da Linha, em Maricá