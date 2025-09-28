Homem é preso por receptação no Badu, em Niterói
Ele foi abordado e constatado que a moto era produto de um roubo que aconteceu no dia 14 de julho
min de leitura | Escrito por Redação | 28 de setembro de 2025 - 10:17
Um homem de 36 anos foi preso, acusado de receptação, neste sábado (27), no Badu, em Niterói.
De acordo com a polícia, acontecia uma blitz do Detran, com apoio da PM, quando o acusado passou com uma motocicleta Yamaha XTZ.
Ele foi abordado e constatado que a moto era produto de um roubo que aconteceu no dia 14 de julho, na região de Duque de Caxias.
O acusado foi preso em flagrante pelo crime de receptação e levado para a 79ªDP (Charitas), onde o caso foi registrado.
Leia também:
Foragida por estelionato é presa após se envolver em acidente em Maricá; vídeo
Dupla é presa com drogas a caminho da Favela da Linha, em Maricá