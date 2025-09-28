Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso por receptação no Badu, em Niterói

Ele foi abordado e constatado que a moto era produto de um roubo que aconteceu no dia 14 de julho

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de setembro de 2025 - 10:17
Acusado foi levado para a79ªDP -

Um homem de 36 anos foi preso, acusado de receptação, neste sábado (27), no Badu, em Niterói.

De acordo com a polícia, acontecia uma blitz do Detran, com apoio da PM, quando o acusado passou com uma motocicleta Yamaha XTZ.

Ele foi abordado e constatado que a moto era produto de um roubo que aconteceu no dia 14 de julho, na região de Duque de Caxias.

O acusado foi preso em flagrante pelo crime de receptação e levado para a 79ªDP (Charitas), onde o caso foi registrado.

Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso por receptação no Badu, em Niterói

