Preso homem envolvido em homicídio motivado por dívida na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um homem pelo crime de homicídio. Ele foi capturado dois dias após o crime na casa de sua ex-companheira na região de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A rápida captura ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento dos agentes, que realizaram diligências e identificaram a autoria do crime e localização do homem. Durante a abordagem, ao perceber a presença dos policiais, o criminoso tentou fugir para um imóvel vizinho, mas foi capturado enquanto tentava se esconder num vão entre o muro e a parede da residência.

O crime aconteceu na última quinta-feira (25) no bairro Parque Engenheiro Pedreira, em Japeri. A motivação do crime está ligada a uma dívida que o criminoso vinha cobrando da vítima, insistentemente e com ameaças de morte.