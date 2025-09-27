Foragida por estelionato é presa após se envolver em acidente em Maricá; vídeo
Uma mulher de 30 anos que estava foragida da justiça pelo crime de estelionato foi presa depois de se envolver em um acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira (26), em Itaipuaçu, Maricá.
De acordo com a polícia, quando militares do 12°BPM (Niterói) chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e a autora, embora tenha prestado socorro, saiu do local em seguida.
Porém, os policiais voltaram ao hospital horas depois e surpreenderam a autora do acidente na unidade hospitalar.
Ela foi conduzida à delegacia para prestar depoimento, quando os policiais foram alertamos que contra ela havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de estelionato, expedido pela 2° Vara Criminal de São Gonçalo.
A mulher foi presa e seu veículo, um Honda Fit, acabou apreendido.
