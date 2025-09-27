Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dupla é presa com drogas a caminho da Favela da Linha, em Maricá

O veículo foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado uma sacola com a pasta base de cocaína

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de setembro de 2025 - 09:12
Motocicleta foi apreendida
Dois homens foram presos em flagrante transportando meio quilo de pasta base de cocaína, na madrugada deste sábado (27), na Rodovia RJ-106, na altura de São José do Imbassaí, em Maricá.

Policiais do 12° BPM realizavam patrulhamento na região quando tiveram a atenção despertada para a dupla, em uma motocicleta.

O veículo foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado uma sacola com a pasta base de cocaína.

Ainda de acordo com a polícia um dos suspeitos confirmou que era entorpecente e disse que estava levando para a Favela da Linha, em São José do Imbassaí.

A dupla foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a motocicleta foi apreendida.

