Dupla é presa com drogas a caminho da Favela da Linha, em Maricá
O veículo foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado uma sacola com a pasta base de cocaína
Dois homens foram presos em flagrante transportando meio quilo de pasta base de cocaína, na madrugada deste sábado (27), na Rodovia RJ-106, na altura de São José do Imbassaí, em Maricá.
Policiais do 12° BPM realizavam patrulhamento na região quando tiveram a atenção despertada para a dupla, em uma motocicleta.
O veículo foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado uma sacola com a pasta base de cocaína.
Ainda de acordo com a polícia um dos suspeitos confirmou que era entorpecente e disse que estava levando para a Favela da Linha, em São José do Imbassaí.
A dupla foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a motocicleta foi apreendida.
