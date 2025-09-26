Oruam obtém liminar no STJ para deixar a prisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu, nesta sexta-feira (26), uma liminar que revoga a prisão preventiva do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, até o julgamento definitivo do recurso.

A decisão ainda não havia sido publicada e nem encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio, e o cantor seguia preso, até o início da noite. Ele está detido desde o dia 22 de julho na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Oruam se entregou, na época, um dia após ter a prisão decretada após um confronto com policiais na porta de sua casa, no Joá, na Zona Sudoeste da cidade. O rapper foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu após Oruam impedir a apreensão de um menor procurado por tráfico e por roubo de carros. O jovem, de 17 anos, havia deixado de cumprir medidas socioeducativas em regime de semiliberdade e, ao ser colocado em uma das viaturas, fugiu após resistência dos amigos, incluindo Oruam.

Durante a confusão, diversas pedras foram arremessadas na direção dos carros dos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).