PM apreende fuzil em baú de motocicleta com placa clonada na RJ-104

A ocorrência foi encaminhada para 73ª DP

26 de setembro de 2025 - 18:49
Um fuzil foi apreendido dentro do baú de uma motocicleta clonada durante um patrulhamento realizado por policiais do 7°BPM (São Gonçalo), na RJ-104, altura do bairro Novo México, na manhã desta sexta-feira (26).

Segundo a PM, um homem em atitude suspeita foi parado na Estrada da Fazendinha para revista. O suspeito estava em uma motocicleta Honda PCX. Após verificação, ficou constatada que o veículo trafegava com uma placa clonada. Dentro de seu baú, foi encontrado um fuzil calibre 5.56.

O homem, o fuzil e a motocicleta foram levados para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.

