Cocaína é apreendida em carga de café no Porto do Rio

O entorpecente seguiria para a Europa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de setembro de 2025 - 08:26
O trabalho foi realizado por agentes da Receita Federal e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal
Em uma operação conjunta, Receita Federal e Polícia Federal apreenderam nesta quinta-feira (25/9) cerca de meia tonelada de cocaína em uma carga de café no Porto do Rio de Janeiro. O entorpecente seguiria para a Europa.

A localização da droga ocorreu durante fiscalização de rotina em contêineres destinados ao mercado internacional e cães de faro das duas Instituições sinalizaram a presença do entorpecente na carga.

O trabalho foi realizado por agentes da Receita Federal e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal, que será responsável pelos próximos passos da investigação.

