Cocaína é apreendida em carga de café no Porto do Rio

O trabalho foi realizado por agentes da Receita Federal e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal - Foto: Divulgação

O trabalho foi realizado por agentes da Receita Federal e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal - Foto: Divulgação

Em uma operação conjunta, Receita Federal e Polícia Federal apreenderam nesta quinta-feira (25/9) cerca de meia tonelada de cocaína em uma carga de café no Porto do Rio de Janeiro. O entorpecente seguiria para a Europa.

A localização da droga ocorreu durante fiscalização de rotina em contêineres destinados ao mercado internacional e cães de faro das duas Instituições sinalizaram a presença do entorpecente na carga.

Leia também:

São Cosme e São Damião são celebrados pela Igreja Católica no dia 26 de setembro

Flamengo sofre, mas vence o Estudiantes nos pênaltis e avança na Libertadores

O trabalho foi realizado por agentes da Receita Federal e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal, que será responsável pelos próximos passos da investigação.