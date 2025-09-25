Criminosos invadem creche durante operação policial no Rio

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os criminosos se esconderam na Creche Municipal Acalanto - Foto: Reprodução/ internet

Criminosos em fuga invadiram uma creche municipal em Vicente de Carvalho, no momento em que a Polícia Militar realizava uma operação no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (24).

Durante a troca de tiros, a unidade escolar ainda abrigava as crianças e uma das janelas foi atingida pelos disparos. Em outra parte da comunidade, uma cadela foi baleada.

Creche invadida

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os criminosos se esconderam na Creche Municipal Acalanto, quando os militares entraram na instituição. As crianças estavam sendo levadas para outro lugar, conforme orienta o protocolo Acesso Mais Seguro, utilizado em escolas da rede situadas em localidades de risco por violência armada, quando as pessoas ouviram os disparos.

A ocorrência não deixou ninguém ferido, porém, o secretário de Educação, Renan Ferreirinha alegou que “por pouco, um bebê não foi atingido”. “As nossas escolas não podem ser transformadas em escudo ou rota de fuga de criminosos. Crianças, educadores e famílias têm o direito de viver a escola como um espaço de paz e não de medo”, disse.

A prefeitura informou que no intervalo do dia 5 de fevereiro até 15 de setembro, os confrontos armados impactaram cerca de 508 escolas municipais, afetando 170 mil estudantes.

Cadela atingida

Ainda durante o confronto, a cadela Nina, de 7 anos, foi vítima de uma bala perdida. O projétil entrou pelo tórax e saiu pela pata dianteira esquerda.

Inicialmente, Nina foi socorrida no posto veterinário municipal de Vicente de Carvalho e depois foi transferida para a Emergência do Instituto Jorge Vaitsman, em Mangueira.

A cadela precisou ser operada para a remoção dos estilhaços e teve o tórax suturado. Foi necessário colocar um fixador externo na pata para evitar amputação. Segundo Luiz Ramos Filho, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, os veterinários “fizeram de tudo para preservar a pata”.

A tutora de Nina, moradora do Juramento, disse que ficou desesperada, pois tudo aconteceu muito rápido e que não sabe de onde veio o disparo.

Posicionamento da Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que os agentes do 41º BPM (Irajá) faziam uma operação para coibir a disputa territorial no Juramento quando foram recebidos a tiros. Após o fim do confronto, os militares apreenderam três fuzis e drogas.

A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).