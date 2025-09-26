Suspeito morre após troca de tiros com a PM em Niterói

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (26) após confronto com policiais militares do 12º BPM (Niterói), durante uma operação na Comunidade do Sem Terra, na Zona Norte de Niterói.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram dois indivíduos armados na Travessa de São José. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos teriam ameaçado atirar contra a equipe. Um dos policiais reagiu e efetuou disparos que atingiram um dos homens. O outro conseguiu fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele, foram encontrados uma pistola calibre .40, 85 pedras de crack, 35 pinos de cocaína, nove trouxas de maconha e dois radiotransmissores.



A Delegacia de Homicídios (DH) esteve no local para realizar a perícia e seguirá com a investigação do caso. Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado nas comunidades do Viçoso Jardim, Ititioca e Cubango, áreas sob influência do tráfico na região.