Carro roubado há quase um ano é recuperado na Ponte Rio-Niterói

Um carro roubado há quase um ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira (25), durante abordagem na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio.
Por volta das 13h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam ronda na via quando desconfiaram de um veículo e deram ordem de parada. Em uma vistoria, constataram que o carro era roubado e circulava com a placa clonada. O crime aconteceu em novembro de 2024, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ao ser questionado, o motorista disse ter recebido uma quantia em dinheiro para levar o automóvel de São Gonçalo para a capital fluminense.
