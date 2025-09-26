Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro roubado há quase um ano é recuperado na Ponte Rio-Niterói

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (17ª DP)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de setembro de 2025 - 13:34
Em uma vistoria, constataram que o carro era roubado e circulava com a placa clonada -

Um carro roubado há quase um ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira (25), durante abordagem na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio.

Por volta das 13h, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam ronda na via quando desconfiaram de um veículo e deram ordem de parada. Em uma vistoria, constataram que o carro era roubado e circulava com a placa clonada. O crime aconteceu em novembro de 2024, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ao ser questionado, o motorista disse ter recebido uma quantia em dinheiro para levar o automóvel de São Gonçalo para a capital fluminense.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (17ª DP).

