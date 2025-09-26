Chefe do TCP é morto durante operação da Polícia Civil na Maré
Edmilson Marques de Oliveira, o "Cria", tinha assumido o comando da comunidade após a morte de Thiago da Silva Folly, o TH, em maio deste ano
Uma "operação emergencial" da Polícia Civil do Rio de Janeiro realizada na manhã desta sexta-feira (26) no Complexo da Maré, resultou na morte de Edmilson Marques de Oliveira, o "Cria", apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade. Ele havia assumido o comando da região após a morte de Thiago da Silva Folly, o TH, em maio deste ano.
A Polícia Civil informou que identificou uma movimentação de criminosos na Maré para atacar uma comunidade rival e enviou equipes à Vila do João e Vila dos Pinheiros para evitar confrontos.
Ao chegarem no local, iniciou-se um intenso tiroteio. Ao longo da manhã, a Linha Amarela chegou a ser interditada preventivamente e em diferentes momentos entre a Linha Vermelha e a Avenida Brasil.
Impactos na região
Na Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, alunos e funcionários precisaram ir para os corredores para se proteger dos disparos.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região também precisou interromper o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.