Jovem morre em trágico acidente de moto no dia que completou 21 anos

Um dia de alegria se transformou em tristeza profunda para a família de João Victor Azevedo, que completou 21 anos nesta sexta-feira (26), mesmo dia que perdeu a vida em um trágico acidente de motocicleta. O jovem foi uma das vítimas fatais da colisão entre um ônibus da linha 35 (Baldeador x Centro de Niterói) e a motocicleta, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Viradouro, em Niterói.

Horas antes do acidente, a mãe do jovem teria enviado mensagens para o João desejando feliz aniversário. Ele teria agradecido carinhosamente.

A família recebeu a notícia da morte de João Victor, pelo irmão caçula que recebeu o telefonema de um homem avisando sobre o acidente e que o jovem seria uma das vítimas fatais.

A colisão ocorreu em um trecho conhecido como descida da Garganta. A possível dinâmica do acidente seria que a motocicleta atingiu o ônibus de frente e ficou por debaixo do coletivo.

Por causa do impacto da batida, a motocicleta, uma Honda XRE roxa, ficou completamente destruída, tanto que o assento do veículo se desprendeu.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), no Barreto.

O acidente causou a interdição nos dois sentidos da via, resultando em uma grande retenção no trânsito. Agentes da NitTrans orientam motoristas e organizam os desvios.