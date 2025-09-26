Passageira de ônibus é flagrada com mais de 700 frascos de lança-perfume na BR-040

A passageira, de 18 anos, confessou que levava 775 frascos do entorpecente dentro de suas malas - Foto: Divulgação

A passageira, de 18 anos, confessou que levava 775 frascos do entorpecente dentro de suas malas - Foto: Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 700 frascos de lança-perfume, na sexta-feira (26), durante fiscalização na BR-040, na Região Serrana do Rio. Uma passageira de um ônibus interestadual foi presa por tráfico de entorpecentes.

Por volta da 1h, na altura de Petrópolis, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro (RJ) x Belo Horizonte (MG). Após verificação no bagageiro, a equipe desconfiou de duas malas. Quando abriram as bagagens, foi encontrada uma grande quantidade de frascos de lança-perfume.

A passageira, de 18 anos, confessou que levava 775 frascos do entorpecente dentro de suas malas. Ela disse ter pego o material no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e levaria até a capital mineira, onde receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. A jovem contou ainda que era a terceira vez que fazia esse serviço.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (106ª DP).

