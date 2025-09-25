Cantora Poppy é confirmada como convidada especial do Linkin Park no Brasil

A cantora norte-americana Poppy foi anunciada como convidada especial dos três shows que o Linkin Park fará no Brasil em novembro, parte da turnê From Zero World Tour. A artista se junta à banda em apresentações que acontecem no dia 5 em Curitiba, 8 em São Paulo (Estádio do Morumbi) e 11 em Brasília.

Essa será a segunda passagem de Poppy pelo país. Em 2023, ela se apresentou no Knotfest Brasil, festival de música metal que reuniu grandes nomes do gênero do rock. Agora, retorna em um momento de destaque na carreira, após o lançamento do álbum Negative Spaces (2024).

Conhecida por transitar pela versatilidade no metal, Poppy tem consolidado sua identidade artística por meio de colaborações com nomes de peso, como Amy Lee (Evanescence) e Courtney LaPlante (Spiritbox), na faixa End of You.

Leia também

▸ Festival em Piratininga leva rock e churrasco para a Praça do Descobrimento



▸ Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ

Os ingressos para os shows do Linkin Park no Brasil variam entre R$ 270 e R$ 1.250, de acordo com o setor escolhido. A produção é da Live Nation Brasil. Com essa participação especial, os fãs brasileiros terão a oportunidade de acompanhar um encontro inédito entre uma das maiores bandas de rock das últimas décadas e uma das artistas mais experimentais da cena atual.