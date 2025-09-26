Gracyanne Barbosa sofre acidente durante apresentação na Dança dos Famosos; Entenda

Gracyanne conseguiu terminar a coreografia, mas ao deixar o palco, não resistiu às fortes dores e foi socorrida - Foto: Reprodução/Globoplay

A apresentação desta quinta-feira (25) na Dança dos Famosos não acabou bem para Gracyanne Barbosa, que passou por um grande susto durante as gravações do quadro no Domingão com Huck. A musa fitness sofreu um acidente enquanto se apresentava no palco e precisou ser encaminhada imediatamente para um hospital na Barra da Tijuca. A notícia foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Mesmo machucada, Gracyanne conseguiu terminar a coreografia, mas ao deixar o palco, não resistiu às fortes dores e foi socorrida.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, a artista contou que segue internada pois rompeu o tendão do joelho após se lesionar no fim da apresentação desta quinta-feira (25). "Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia", disse Gracyanne.

