Após breve confronto, PM apreende grande quantidade de drogas em Niterói

A equipe procedeu com os materiais apreendidos à 78ª DP (Fonseca) para registro - Foto: Divulgação

A equipe procedeu com os materiais apreendidos à 78ª DP (Fonseca) para registro - Foto: Divulgação

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Dr. March, em Niterói, policiais militares avistaram três homens armados em uma das ruas de acesso à Comunidade da Brasília, em Tenente Jardim, e prosseguiram na abordagem aos mesmos.

Houve um pequeno confronto entre a equipe, que foi recebida por disparos de arma de fogo pelos suspeitos, e, em contrapartida, revidaram a ação. Logo após, os criminosos fugiram para dentro da comunidade, deixando uma sacola com materiais entorpecentes e dois rádios transmissores para trás.

Leia também:

Polícia prende quatro em operação no Cubango

Ex-policial militar é condenada por matar a irmã em São Gonçalo



Diante dos fatos, a equipe procedeu com os materiais apreendidos à 78ª DP (Fonseca) para registro.