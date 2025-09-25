Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Após breve confronto, PM apreende grande quantidade de drogas em Niterói

A ação, realizada durante patrulhamento de rotina, aconteceu na Comunidade da Brasília, em Tenente Jardim; Não há registro de feridos

25 de setembro de 2025 - 10:50
A equipe procedeu com os materiais apreendidos à 78ª DP (Fonseca) para registro -

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Dr. March, em Niterói, policiais militares avistaram três homens armados em uma das ruas de acesso à Comunidade da Brasília, em Tenente Jardim, e prosseguiram na abordagem aos mesmos.

Houve um pequeno confronto entre a equipe, que foi recebida por disparos de arma de fogo pelos suspeitos, e, em contrapartida, revidaram a ação. Logo após, os criminosos fugiram para dentro da comunidade, deixando uma sacola com materiais entorpecentes e dois rádios transmissores para trás.

Diante dos fatos, a equipe procedeu com os materiais apreendidos à 78ª DP (Fonseca) para registro.

