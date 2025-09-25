Polícia prende quatro em operação no Cubango

Após denúncia anônima de tráfico de drogas e roubo de veículo na tarde desta quarta-feira (24), agentes do 12º BPM de Niterói se encaminharam ao Morro do Serrão, no Cubango, para verificar a ocorrência.

No local, as equipes se depararam com três homens em atitude suspeita que ao avistarem as equipes, fugiram para as Comunidades do Juca Branco e Boa Vista. Após cerco tático, os agentes conseguiram detê-los juntamente com uma pistola, farto material entorpecente, um rádio transmissor e uma máquina de cartão.

Leia também

Ex-policial militar é condenada por matar a irmã em São Gonçalo

Motociclista sem habilitação que atropelou pedestre em Alcântara segue preso



Durante a busca aos fugitivos, um quarto suspeito, que atua como mototáxi no local, tentou obstruir a via com objetos em chamas, sendo detido posteriormente pelas equipes. Diante dos fatos, os agentes se encaminharam à 76ª DP (Centro) juntamente com os detidos e os materiais apreendidos para registro e autuação em flagrante delito. Dois dos acusados já tinham passagens por tráfico de drogas, roubo e furto