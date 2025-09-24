Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Ex-policial militar é condenada por matar a irmã em São Gonçalo

Ex-agente foi condenada a 24 anos pelo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de setembro de 2025 - 18:21
Rhaillayne (à esquerda), foi sentenciada por atirar e matar a própria irmã (à direita) em um posto de combustível no Camarão
A ex-policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello - acusada de matar a própria irmã a tiros em um posto de combustível no Camarão, em São Gonçalo - foi condenada a 24 anos de prisão pelo crime. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) sentenciou a mulher nesta terça (23) pelo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil.

No entendimento do Tribunal, o fato de Rhaillayne ter usado uma arma de fogo da Polícia Militar para atacar a irmã, Rhayna Oliveira de Mello, agrava o crime. As investigações apontam que a policial estava sob efeito de bebida alcoólica e de medicamentos controlados no momento do disparo.

Relembre o caso:

O caso aconteceu em julho de 2022, após um desentendimento entre as irmãs em um baile funk. Rhaillayne foi presa em flagrante pelo próprio marido, Leonardo de Paiva Barbosa, que também é policial. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que “tinha vários problemas de relacionamento” com a irmã.

Rhaillayne chegou a ter a prisão revogada pela Justiça um ano após o crime, após a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo entendeu não existir “motivo concreto” para mantê-la presa. A ex-agente será reconduzida ao sistema prisional. Ela foi demitida da corporação após processo administrativo em 2022.

